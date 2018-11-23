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سفارة مصر ببرلين تروج للسياحة بمعرض للصور الفوتوغرافية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:57 م
سفارة مصر ببرلين تروج للسياحة بمعرض للصور الفوتوغرافية السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا
كتب محمد الجالى
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نظم المكتب الثقافي التابع للسفارة المصرية في برلين معرضاً للصور الفوتوغرافية للمصور المصري عمرو القاضي تضمن مجموعة متكاملة للصور التي تعكس الثراء  الثقافي والجغرافي والسياحي لكافة أنحاء مصر. 
 
وافتتح الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في المانيا أعمال المعرض بكلمة أشاد فيها بالمعرض المتميز وبأعمال المصور المصري والتي تعكس فرادة وتنوع وثراء المناطق السياحية في مصر بما في السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان والسياحة البيئية في منطقة الصحراء الغربية وسيناء وسياحة الشواطئ والغطس في شواطيء مصر الخلابة، فضلا عن السياحة الصحية.
السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا بمعرض للصور الفوتوغرافية
السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا بمعرض للصور الفوتوغرافية
 
وأشاد عبد العاطي بأعمال المصور عمرو القاضي والتي نجحت في أن تعكس جمال وتنوع الطبيعة الخلابة في البلاد. 
 
كما أشاد السفير المصري بمستوى الحضور من الجانب الألماني من ممثلين عن المؤسسات الالمانية بما في ذلك البوندستاج وأساتذة الجامعات والألمان المحبين لمصر وبتاريخها العريق، فضلا عن حضور عميد السلك الدبلوماسي العربي وعدد من السفراء المعتمدين الذين أشادوا بالمستوي الرفيع والمتميز للصور المعروضة، خاصة وأنها مطبوعة لأول مرة بتقنية جديدة علي أوراق البردي. 
 
ورحب السفير بالشعب الألماني الصديق لزيارة مصر للاستمتاع بهذه المناطق الجميلة منوها بتوقعاته بمزيد من الرواج السياحي الألماني لمصر في عام ٢٠١٩.
 
وتضمن المعرض صوراً فوتوغرافية للمناطق الأثرية الشهيرة في الأقصر وأسوان وللمناطق الطبيعية الخلابة في الصحراء الغربية وسيناء ومناطق أخرى من داخل البلاد. 
 
وقدم السفير عبد العاطي في نهاية الاحتفالية درع المكتب الثقافي للمصور عمرو القاضي، مؤكدا أن المعرض سيمتد بمقر السفارة لمدة شهرين.
 

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