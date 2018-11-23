سائق يتهم عمه بحرق التوك توك الخاص به لخلافات على الميراث بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

اتهم سائق بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم، عمه وزوجته ونجليه، بالتسبب فى حرق التوك توك الذى يمتلكه بسبب خلافات على الميراث، وتم إخطار نيابة مشتول السوق برئاسة محمد سليمان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتى قررت طلبت تحريات المباحث حول الواقعة

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مركز شرطة مشتول السوق، من "رضا.ا" 42 سنة، ومقيم بندر مشتول السوق، بنشوب حريق بتوك توك يتملكه، وأسفرت النيران عن التهام التوك توك كاملا، وتمت السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية.

واتهم صاحب التوك توك كل من "عزت.ع" 50 سنة فلاح، عم صاحب التوك توك، وزوجته "س.م" 47 سنة ربة منزل، ونجليهما "ح" 21 سنة عامل، و"م" 18 سنة، بحرق التوك توك بسبب خلافات عائلية بينهم على الميراث.

تمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة الرائد شادى الكفراوى، ومعاونوه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المشكو فى حقهم، للعرض على النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8619 إدارى مركز مشتول السوق لسنة 2018.