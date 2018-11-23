زيادة مساحة مدرسة العبابسة الإعدادية بمركز فاقوس وإزلة تعديات الأراضى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٢٥٣٧ لسنة ٢٠١٨ بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ٧٦ م ٢ الواقعة داخل الحيز العمراني بناحية العبابسة - الصالحية القديمة مركز فاقوس وذلك" لضمها لمدرسة العبابسة الإعدادية" لخدمة أبناء المنطقة ولتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ، شدد المحافظ علي مديرية التربية والتعليم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به.

في سياق متصل ، شهدت عدد من مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم ‏الطريق وإزالة تعديات البناء المخالفة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وكذلك الرقابة على الاسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة امام المواطنين وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور ‏ممدوح غراب محافظ الشرقية للإرتقاء والنهوض بكافة الخدمات المقدمة إليهم.

‏أكد المحافظ أن هناك خطة مطورة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل وإزالة أى إشغالات من الشوارع ‏والميادين العامة والرئيسية التى تعوق حركة المواطنين والسيارات حفاظاً على الشكل الحضارى للمدن , وكذلك ‏التعامل بكل حزم مع المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لإتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضدهم وإستعادة هيبة الدولة على أراضيها.‏

فى هذا الإطار، قامت رئاسة مدينة القنايات بحملة شارك فيها قسم شئون البيئة والإشغالات برئاسة المدينة والشرطة والصحة والطب البيطري ومكتب العمل وتم التفتيش علي محلات الجزارة والدواجن والبقالة والمطاعم والتأكد من إلتزام الجميع بالأسعار المحددة للبيع وتاريخ صلاحية السلع المعروضة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين ..

كما تواصل رئاسة مدينة القرين حملاتها لرفع الإشغالات والإزالات بجميع شوارع المدينة للقضاء علي جميع المخالفات الموجودة بالشوارع ، نفذت رئاسه المدينه حملة أشغال مكبرة بمشاركة شرطة المرافق ومكتب صحة ومكتب التموين ومعدات الحملة الميكانيكية وأسفرت الحملة عن الآتي

تحرير عدد 10 محاضر أشغال طريق و 30 حالة ضبط إداري و 120 حالة رفع ، وتم إزالة 5 اكشاك بدون ترخيص ، و تحرير 8مخالفات شهادات صحية ومحاضر نظافه .

كما قامت رئاسه حى أول الزقازيق برفع القمامه من نطاق الحى وإصلاح وتركيب كشافات الأعمدة داخل نطاق الحى .

وتواصل رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات التفتيش على الصحة العامة للمواطنين فتم تشكيل لجنة من رئاسة المركز وبحضور كل من مدير مكتب تموين فاقوس و مديرالإدارة الصحيه بفاقوس وشرطة المرافق بالمجلس وقسم الإشغالات بالمجلس وتم التفتيش على المحلات التجارية والسلع الغذائيه للتأكد من مدى سلامة صلاحيتها للاستهلاك الأدمى حفاظا على سلامة المواطنين ، وأسفرت حملة التفتيش عن تحرير 7 محاضر لمخالفات متنوعة . ويأتى هذا العمل في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة العمل والحفاظ على صحه و سلامة المواطنين ، كما قامت رئاسة المركز بحملة نظافة لكلآ من المناطق التالية ( المنشية -أنقيزة- منيه المكرم- الساحة الشعبية- كفرالبلاسى- احمدحلمى ) وشملت الأعمال تكثيف رفع اﻻتربة والسفوحة من شوارع المدينة باللودر الصغير والعمال شارع المشروع ، وكذلك تم تصليح الشوارع بالجليدر طريق فاقوس الكيلانية وتم رفع وازالة اﻻشغالات من شوارع وميادين المدينة و عمل صيانة على كشك موقف السماعنة وتركيب خلية وإستكمال دهان اﻻعمدة .

كما قامت حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية باكياد وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 حاله تعدى الأولى على مساحة 20 متر والثانية على مساحة 100 متر وتمت الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وتقوم رئاسة مركز ومدينه ههيا بمتابعة الإرتقاء بمنظومه النظافه في الشوارع والميادين المختلفه .. و جمع القمامه من جميع الشوارع الرئيسيه والمتفرعه وجمع السفوحه من علي جانبي الطريق وري وتهذيب الاشجار ودهان وتجميل البلدورات والارصفه والميادين ، كما تم تغيير الاسلاك والكشافات واللمبات المتهالكه وصيانه الخليه الضوئيه في جميع الشوارع والميادين العامه والشوارع الفرعيه.

وتم رفع الاشغالات من الشوارع والاسواق والميادين وانضباط الشوارع وسير الحركه المروريه والاشراف علي انضباط التكاتك والالتزام بتعليمات خطوط السير خارج المدينه .

كما قامت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم بحملة إزالات لحالة تعدي في المهد في ديرب نجم البلد، وحالة في قرية العطارين التابعة للوحدة المحلية بالعصايد ، وحالة في قرية شبره صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة.

وقامت رئاسة مركز و مدينه الزقازيق بحملة إزاله التعديات على الأراضى الزراعية فقد توجهت الحملة إلى طارروط بالوحدة المحلية بالعصلوجى و نشوه و صفيطه بالوحدة المحليه ببردين وتم تنفيذ عدد 6حالات على مساحة 825م و هى عبارة عن فك شدة خشبية وردم حفر فى المهد وازالة قواعد واعمدة خرسانية ، وتم ازاله المخالفات فى المهد .

واستمرارا لحملات النظافة بمناطق عدة بمدينة الزقازيق التي تهدف إلى تجميل وتطوير مدينة الزقازيق ، توجهت حملة للنظافة بشارع الزراعة ، طريق الشوبك ، أمام منطقة الأثار، كوبرى الصدر والسجل المدنى وامام مصنع الكوكاكولا وذلك بجهود رجال تحسين البيئة و المعدات الثقيلة الخاصة برئاسة المركز لمتابعة أعمال النظافة العامة و التطوير والتجميل من رفع سفوحه من جانبي الطريق و توسعة الطريق وتنظيفه وذلك لتسهيل عملية المرور للماره والحفاظ على المظهر العام بالاضافة الى غسيل الارصفة واحواض الزرع ورفع القمامة وتفريغ الصناديق ، بالاضافة الى أعمال النظافة المستمرة بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ( الزنكلون ، الشوبك ، بردين ، بنى عامر ) .

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتصدي لظاهرة البناء على الأراضي الزراعيه فقامت الوحده المحلية بالبلاشون بحمله لازاله التعديات على الأراضى الزراعية تم ازاله ٥حالات بقرية ميت جابر وقرية منشية السلام و عزبة النقراشي وحاله على الإقليمي بمساحة 572 م .

كما قامت الوحده المحلية بأولاد سيف بحمله لرفع اشغالات الباعه الجائلين الذين يفترشون وسط الطريق العام الزقازيق - بلبيس امام مدخل قريتي اولاد سيف و الشيخ عيسي ، كما تم تقليم و تجميل الاشجار العاليه علي الطريق العام حتي لا تحجب الرؤيه و تتسبب في الحوادث .