رفع درجة الإستعداد بأسوان للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية

أسوان - صلاح المسن

قامت محافظة أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار محتملة على مدار الأيام الثلاثة القادمة .

كما قامت غرفة عمليات المحافظة بإخطار كافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد لقيام كل جهة بتنفيذ التدابير المطلوبة فى قطاعها ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة السيول .

وطلبت المحافظة من المواطنين توخى الحذر ولا سيما على الطرق السريعة ، بجانب ضرورة إتخاذ الإحتياطيات الواجبة للمقيمين فى المناطق والقرى والأماكن النائية المجاورة للمرتفعات الجبلية سواءً بتأمين إحتياجاتهم من مياه الشرب ومصادر الكهرباء البديلة وغيرها.