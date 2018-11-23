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رفع درجة الإستعداد بأسوان للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:16 م
رفع درجة الإستعداد بأسوان للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن
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قامت محافظة أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار محتملة على مدار الأيام الثلاثة القادمة .
 
كما قامت غرفة عمليات المحافظة بإخطار كافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد لقيام كل جهة بتنفيذ التدابير المطلوبة فى قطاعها ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة السيول .
 
وطلبت المحافظة من المواطنين توخى الحذر ولا سيما على الطرق السريعة ، بجانب ضرورة إتخاذ الإحتياطيات الواجبة للمقيمين فى المناطق والقرى والأماكن النائية المجاورة للمرتفعات الجبلية سواءً بتأمين إحتياجاتهم من مياه الشرب ومصادر الكهرباء البديلة وغيرها. 

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