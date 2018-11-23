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رغم سوء الأحوال الجوية.. موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعي وتواصل استقبال السفن

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:26 م
رغم سوء الأحوال الجوية.. موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعي وتواصل استقبال السفن حاويه-ارشيفية
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 9 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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