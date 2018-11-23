رغم سوء الأحوال الجوية.. موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعي وتواصل استقبال السفن

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 9 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.