رئيس جهاز المشروعات بالبحيرة: إزالة كافة العوائق أمام الشباب

أكد محمد وجيه خالد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة من أجل تمكين الشباب من إقامة مشروعاتهم الاقتصادية بجميع مراكز المحافظة.

و أضاف أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذى حل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ عام 2017 يستهدف فى الاساس محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع انه تم تمويل 234 ألف مشروع للشباب بقيمة1, 2 مليار جنيه لتوفير نحو 320 ألف فرصة عمل منذ بداية التسعينات بالإضافة إلى منح 250 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة وتمويل المشروعات التدريبية والتنمية المجتمعية مثل ترميم المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية من أجل توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل.

ولفت أنه خلال عام 2018 تم تمويل 15 ألف مشروع بمحافظة البحيرة بقيمة 316 مليون جنيه توفر 26 ألف فرصة عمل للشباب .

وأشار محمد وجية خالد مدير جهاز تنمية المشروعات إلى أن خطة الجهاز لا تستهدف فقط تمويل مشروعات الشباب بل تتعدى ذلك إلى تقديم خدمات غير مالية مثل الدعم الفنى لإقامة المشروعات الجديدة وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية بالإضافة إلى الخدمات التدريبية والتسويقية لإنتاج مشروعات الشباب بالإضافة إلى الدور التوعوى لنشر ثقافة العمل الحر وعدم الاعتماد على الأجهزة الحكومية فى التوظيف وتوفير فرص العمل.

وأكد مدير جهاز تنمية المشروعات على إزالة جميع المعوقات أمام الشباب للحصول على الخدمات لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتجارية والزراعية سواء بالتمويل أو الخبرة الفنية أو تسويق المنتجات وغيرها من الخدمات المتاحة.

وعن شروط حصول الشباب على قروض من جهاز المشروعات أكد محمد وجيه خالد أنه يشترط لتمويل المشروعات توفر دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع ووجود السجل التجارى والبطاقة الضريبية ومستندات ملكية أرض المشروع سواء عقد الإيجار أو تمليك بالإضافة إلى الشروط الإجرائية المتمثلة فى الأهلية القانونية و حسن السير والسلوك وشهادة المؤهل الدراسى والموقف من الخدمة العسكرية .

ولفت إلى ان فائدة القروض التى يمنحها جهاز تنمية المشروعات من 5 % إلى 11 % وهى فائدة بسيطة للغاية بالمقارنة بفوائد البنوك وتبدأ قيمة القرض من 1000 جنيه لتصل إلى 5 مليون جنيه كحد اقصى.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة ان هناك خطة متكاملة لتقديم الخدمات للشباب سواء من جهاز تنمية المشروعات أو من غيرها من المؤسسات من خلال التنسيق والمتابعة مع كافة القطاعات المعنية بهذا المجال.

و أشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيكون من ضمن اولوياته خلال الفترة المقبلة دعم المشروعات الإنتاجية المبتكره والتى تمثل قيمة إضافية للاقتصاد الوطنى ولذلك تم طرح عدة مبادرات تنموية فى هذا الشأن وكذلك عمل مسابقات دورية لأفضل المشروعات وكيفية دعمها وتنفيذها على أرض الواقع.