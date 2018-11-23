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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "التعليم": أجهزة التابلت وصلت لـ3 محافظات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:08 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "التعليم": أجهزة التابلت وصلت لـ3 محافظات التابلت - أرشيفية
إعداد – محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.    وزارة الصحة:

 

"الصحة": افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة فى معهد القلب

هالة زايد: صحة المواطن فى عنينا وحريصون على التخلص من فيروس C

 

وزارة التضامن:

 

غادة والى: تكلفة دعم الوقود تخطى موازنة التعليم والصحة قبل 2013

صور.. غادة والى تكشف زيادة استهلاك الأسر المستفيدة بتكافل وكرامة من الغذاء

 

 وزارة الإسكان:

الإسكان تكشف حقيقة اختلاط مياه الشواطئ بمرسى مطروح بمياه الصرف الصحى

جهاز أسوان الجديدة: انتهاء تنفيذ 3138 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى

  

وزارة التربية والتعليم: 

 وزير التعليم: أجهزة التابلت وصلت لـ3 محافظات وتسليمها خلال ساعات

التعليم: لا صحة لتعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: نؤكد على حجية السنة فى مواجهة أعدائها من الجهلاء والمتاجرين بها

22 مدرسة علمية جديدة تفتتحها الأوقاف ضمن 139 كيانا علميا.. تعرف عليها

 

 

 وزارة التموين:

بطاقات التموين الورقية تبحث عن حل بسبب تعثر أصحابها فى صرف الخبز.. المحافظات تبدأ حصرها لتحويلها إلى إلكترونية خلال 15 يوما.. الجيرة تعلن وجود 70 ألف بطاقة.. وإحالة موظفى المكاتب المتخلفة عن الحصر للتحقيق

 

 

وزارة الزراعة: 

وزارة الزراعة تعلن إنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى فى اوغندا

الزراعة تبحث استعدادات زراعة العروة الجديدة للبطاطس بـ10 محافظات

    

وزارة التعليم العالى: 

وزير التعليم العالى: نعالج 20 مليون مواطن بالمستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر الدولى الخامس لقسم علاج الأورام بطب عين شمس

 

 

وزارة الهجرة: 

وزيرة الهجرة تلتقى نقيب الصيادلة لمتابعة إجراءات عودة جثمان الصيدلى إلى مصر غدا

 وزارة الهجرة: انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" 17 ديسمبر بالغردقة

 

 

 وزارة القوى العاملة

"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب مجانًا

 


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التابلت

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وزير التعليم

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