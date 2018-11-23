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دمياط تتعرض لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار وانتظام الملاحة والصيد

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:14 ص
دمياط تتعرض لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار وانتظام الملاحة والصيد سقوط أمطار - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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تعرضت  محافظة دمياط صباح اليوم الجمعة ، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وخاصة على مدن دمياط ورأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك بحركة الاسواق والحركة المرورية على الطرق السريعة، ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط ، ويسير العمل بالميناء وفق المعدلات الطبيعية، كما لم تتأثر حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج الذى ما زال مفتوحا حتى اليوم لإستقبال مراكب الصيد العائدة من البحر. 

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، إنه من المحتمل غلق البوغاز مساء اليوم، حيث من المتوقع هبوب رياح شمالية قوية، نظرا لمرور البلاد بنوة " باقى المكنسة" والتي بدأت أمس  22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وهى نوة تتسم بسرعة الرياح وارتفاع الموج وممطرة. 

 

 


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