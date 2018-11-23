حبس شاب 4 أيام لترويجه "دمى جنسية" على "فيس بوك"

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط شخص يعرض "دمى" تحاكى العضو الذكرى للبيع عن طريق صفحة على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك".

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للعقيد عصام ابو عرب رئيس مباحث الآداب بالدقهلية من خلال متابعة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى مخالفًا للقيم السائدة فى المجتمع ومنافيًا للآداب، فقد تبين قيام إحدى الصفحات على موقع فيس بوك بنشر إعلانات عن بيع "دمى" تحاكى العضو الذكرى، وتروج لها الصفحة على نحو يخالف الآداب، ويعرض القائم على الصفحة الواحدة بمبلغ 1500 جنيه.

وعلى الفور أمر العقيد عصام ابو عرب رئيس مباحث الآداب، بإعداد مأمورية وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أن ذلك الشخص يدعى محمد.ح.م، 32 عامًا، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حال تواجده بشارع الجمهورية دائرة اول المنصورة، وبحوزته وحدتين ومبلغ 1000 جنيه، وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات وأنه هو من أنشأ الصفحة وحصوله على سلعته من بعض الوسطاء، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام.