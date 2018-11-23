توفير ختمين كوديين لتلاشى بيع الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أكد المهندس مسعد محمد المتولى مدير عام التعاون الزراعى بالغربية أن رؤيته للعمل خلال الفترة المقبلة هى حل مشاكل توزيع الأسمدة من خلال المتابعة الجيدة لمنع تكرار الصرف، مشددا على متابعة أعمال تطهير الترع والمصارف من خلال رفع تقرير من مشرف الحوض بالجمعية الزراعية لرئيس الوحدة بالمشكلة القائمة بالترع والمصارف التابعة للناحية، حتى يتثنى لإدارة التعاون الزراعى بالمركز حل المشكلة وتطهير الترع والمصارف قبل شكاوى المزارعين.

وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيقوم بتكثيف المتابعة المالية والتعاونية على الإدارات والجمعيات بكل مركز، مشيرا إلى أنه سيتم توفير ختمين كودين لكل ختم كود خاص به لتلاشى بيع الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية، وستكون الأختام فى عهدة أمين المخزن ومدير الجمعية علاوة على ختم الجمعية على بوليصة الشحن.

يذكر أن المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة أصدر قرارا بتولى المهندس مسعد محمد المتولى مدير إدارة تعاون المحلة الكبرى مدير عام التعاون الزراعى خلفا للمهندس محمد الحمزاوى.