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تمهيدا لمشاورات السلام بالسويد.. المبعوث الأممى لليمن يزور الحديدة اليوم

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:27 ص
تمهيدا لمشاورات السلام بالسويد.. المبعوث الأممى لليمن يزور الحديدة اليوم جريفيث
إيمان حنا
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يزو رالمبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث مدينة الحديدة اليوم ، وذلك فى إطار التمهيد والإعداد لمشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها بداية ديسمبر المقبل فى السويد لوضع حل سياسى ينهى الأزمة اليمنية، حسبما أوردت قناة العربية .

ومن المقرر أن يلتقى جريفيث خلال زيارته بعدد من مسئولى الحوثيين لمناقشة ما آلت غليه الأوضاع بالمدينة ومستقبل الحل السياسى ومقتضياته ، وقد سبق هذه الزيارة زيارة أمس إلى صنعاء، حيث ناقش الاستعدادات لمؤتمر السلام ووصل لتأكيدات على المشاركة فى مفاوضات السلام، كما طلب ضمانات تكفل عدم تراجعهم فى اللحظات الأخيرة مثلما فعلوا فى مشاورات جنيف التى كان مزمعا عقدها فى سبتمبر الماضى.

وأكدت مصادر يمنية ـ طبقا للعربية ـ أن مواصلة الميليشيات الانقلابية خرق التهدئة التى بدأت منذ أيام باتجاه مناطق سيطرة قوات الجيش والمقاومة شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة، وراء تدهور الوضع .

وكان مصدر في فريق جريفيث، قال لوكالة فرانس برس إن المبعوث الأممي المتواجد في العاصمة سيزور الحديدة، الجمعة، في خطوة قال إنها "ستكون فرصة للتهدئة في إطار التحضير لمشاورات السلام في السويد".

وأكد المصدر أن جريفيث لن يلتقي أية أطراف عسكرية في الحديدة، موضحاً أنه "ليس من اختصاص المبعوث الخاص لقاء قيادات عسكرية في الحديدة، فهو مفوض أممي لاستئناف العملية السياسية".

 


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