تعزيز الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع القومية العربية لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، من تواجد الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع القومية العربية التى تستمر لثلاث سنوات لمنع التكدسات المرورية و الزحام المتكرر بالمنطقة ،بسبب البدء فى أعمال المرحلة الثانية و الثالثة لمحطتى مترو القومية و الدائرى ، مع وضع لوحات إرشادية وإنتشار للخدمات المرورية لإرشاد قائدى السيارات للاتجاهات الجديدة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع ، العديد من التحويلات المرورية للبدء فى أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطتى القومية العربية والدائرى، ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

و تم إغلاق جزئى لشارع القومية العربية فى الإتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 25 م وطول 850 م بداية من شارع العروبة وحتى تقاطعه مع شارع البوهى مع ترك مسافة بعرض 6 م فى كلا الحارتين للسماح بالحركة المرورية .

و قامت اﻹدارة بترك مسافة لا تقل عن 20 م للدورانات لكل 150 م ووضع علامات إرشادية وعلامات مضيئة ليلاً قبل كل تحويلة بمسافة كافية مع نشر الخدمات لمنع التكدسات المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .