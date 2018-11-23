تعرف على مواقع فحص المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

إنتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، من تحديد أماكن فرق الفحص خلال فترة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سى”، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، حيث تأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستستمر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير 2019.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" كافة مواقع فحص المواطنين خلال فعاليات المبادرة بمدن الأقصر المختلفة:-

أولاً فى بندر الأقصر - ما يلى: (مكتب صحة أول ـ وحدة الزناقطة ـ وحدة الكرنك القديم ـ وحدة القباحى الغربى ـ مركز الرعاية ـ نجع الخطباء ـ مكتب صحة ثان ـ وحدة منشاة العمارى ـ وحدة الشيخ موسى ـ وحدة الكرنك الجديد ـ وحدة العوامية ـ وحدة نجع الطويل ـ الحجر الصحى بالمطار ـ مستشفى الأقصر العام ـ مستشفى الأقصر الدولي).

ثانياً فى إدارة القرنة - مايلي: (وحدة الضبعية ـ وحدة الطارف ـ وحدة البعيرات ـ وحدة الشيخ عامرـ وحدة الأقالتة ـ وحدة آل عثمان ـ وحدة الزمامى ـ وحدة القبلى قامولا ـ وحدة نجع البركة ـ مستشفى القرنة)، وفى إدارة البياضية مايلي: (وحدة البغدادى ـ وحدة الحبيل ـ مستشفى البياضية ( العيادات الخارجية ـ عبد العزيز) ـ مركز الشباب).

ثالثاً فى إدارة الزينية - مايلي: (وحدة الزينية قبلى ـ وحدة الزينية بحرى ـ وحدة الصعايدة ـ وحدة العشى ـ وحدة أبوطربوش ـ وحدة طيبة ـ وحدة مدامود العجوز)

رابعاً فى إدارة الطود - مايلي: (وحدة المريس ـ حاجر المريس ـ منشية النوبة ـ نجع الوحدة ـ العديسات بحرى ـ العديسات قبلى ـ وحدة الطود ـ وحدة الندافين ـ وحدة الضمان)

خامسياً فى إدارة أرمنت - مايلي: (وحدة أبودغار ـ وحدة الرياينة ـ حاجر الرزيقات ـ وحدة الرزيقات بحرى ـ وحدة الرزيقات قبلى ـ وحدة الديمقراط ـ وحدة المحاميد بحرى ـ وحدة المحاميد قبلى ـ رعاية الطفل ـ مستشفى حميات أرمنت ـ مستشفى أرمنت التخصصى ـ مركز طبى أرمنت الحيط ـ مركز شباب أرمنت الحيط)

سادساً فى إدارة إسنا - مايلي: (النجوع قبلى ـ النجوع بحرى ـ وابورات المطاعنة ـ إسنا قبلى ـ أحمد سعيد ـ باويل ـ توماس 3 ـ العضايمة ـ النمسا ـ المساوية ـ القرايا ـ الزنيقة ـ أصفون ـ الرعاية ـ سطيح ـ وحدة الدير ـ وحدة الشغب ـ الحليلة ـ وحدة المعلا ـ وحدة زرنيخ ـ وحدة كومير ـ وحدة ترعة ناصر ـ وحدة جزيرة راجح ـ وحدة الحلة ـ وحدة حاجر العضايمة ـ وحدة طفنيس ـ وحدة الغريرة ـ وحدة الكيمان ـ وحدة الحميدات شرق ـ وحدة الشيخ أحود ـ مكتب الصحة ـ مستشفى صدر إسنا ـ عيادة الجلدية ـ مستشفى الرمد ـ مستشفى إسنا التخصصية ـ الإدارة الصحية).

ومن المقرر أن يتم نشر فرق متحركة فى إماكن تجمعات المواطنين، مشيرا إلى أنه سيجرى للمواطن اختبار فيروس سى، وأيضا يتم من خلال نفس العينة إجراء تحليل سكر عشوائى، ثم قياس وزن وطول الشخص، وأى مواطن مصرى بالغ من العمر 18 عاما وما فوقها، يحق له التوجه ببطاقة الرقم القومى لأقرب نقطة مسح، للبدء فى الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.