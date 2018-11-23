تعرف على ارشادات المرور لمنع وقوع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت اﻹدارة العامة للمرور ،مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث نتيجة لسقوط اﻷمطار على محافظات القاهرة و الجيزة و الطرق السريعة و الدائرية و منها:

-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

-تهيب إدارة المرور بجميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.