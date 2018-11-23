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تعرف على ارشادات المرور لمنع وقوع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:40 ص
تعرف على ارشادات المرور لمنع وقوع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار أمطار-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة للمرور ،مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث نتيجة لسقوط اﻷمطار على محافظات القاهرة و الجيزة و الطرق السريعة و الدائرية و منها:

 

 -التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

 

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

 

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

 

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

 

-تهيب إدارة المرور بجميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

 

- الالتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

 

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

 

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

 

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

 

 

 

 

 

 


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