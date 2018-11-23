تعرف على أكبر 5 دول تستورد من مصر وأهم السلع المصدرة لها × 7 معلومات

كتبت- هبة حسام

استحوذت 5 دول بالعالم، على نحو 29% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، حيث تعد تلك الدول أكبر 5 دول تستورد من مصر.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء للفترة من يناير – أغسطس 2018، ننشر أهم 7 معلومات عن أكبر 5 دول تستورد من مصر وأهم السلع والمنتجات المصدرة إليها.

كالتالى...



1- تتمثل أكبر 5 دول تصدر مصر إليها فى: "إيطاليا، أمريكا، بريطانيا، الهند، تركيا".

2- بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية لتلك الدول 5.532 مليار دولار.

3- شكلت الصادرات لتلك الدول 28.7% من إجمالى صادرات مصر فى الفترة المذكورة من 2018.

4- تعد تركيا وإيطاليا الأعلى استيرادا من مصر على مستوى الدول الخمس المذكورة.

5- ارتفعت صادرات مصر لتلك الدول خلال الفترة المشار إليها من 2018، مقارنة بمثيلتها من 2017، بنسبة 13.3%.

6- بلغت قيمة الزيادة فى صادرات مصر للدول الخمس، 651.470 مليون دولار.

7- القطن والوقود والملابس والبلاستيك والأسمدة، أهم السلع التى تستوردها الدول الخمس من مصر.

يذكر أن إجمالى الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجارى، بلغ 19.257 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 11.3% وقيمته 1.949 مليار دولار، عن الفترة المماثلة من العام الماضى، والتى بلغت خلالها القيمة الإجمالية لصادرات مصر 17.307 مليار دولار.