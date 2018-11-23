تشيلسى كلينتون ترفض كشف طموحاتها السياسية

كتبت - سالى حسام

رفضت تشيلسى كلينتون ابنة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون نفى الأقاويل التى تتحدث عن طموحاتها السياسية، واكتفت بالقول إنها "لا تفكر فى مناصب سياسية فى الوقت الحالى" لكن "يمكن أن تغير رأيها فى المستقبل".

وقالت فى تصريحات لراديو BBC "هناك دائما كلمة ربما" وأضافت "الإجابة الأن هى لا بشكل مؤكد ولكن لا يوجد كلمة أبدا لأنى أتمنى أن أى شخص يهتم بمستقبل بلدنا أن يشعر بأن بإمكانه الترشح لمنصب سواء فى مجلس إدارة مدرسة محلية أو حتى لرئاسة الجمهورية وأى منصب بينهما".

ويأتى هذا بعد تصنيف تشيلسى كلينتون ضمن قائمة الـ100 امرأة الخاصة بـBBC.

وعن والديها قالت تشيلسى كلينتون إن والدتها المرشحة الخاسرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 واجهت تحديات مختلفة عن والدها.

وأشارت تشيلسى التى تتولى الأن منصب نائبة رئيس مؤسسة كلينتون، إلى أنها تتذكر كيف أن والدتها فى الثمانينات كانت تحت ضغط لتغيير اسمها من "هيلارى رودهام" إلى "هيلارى كلينتون" وأنها وافقت على ذلك وحسب حتى تنتهى المشكلة وتركز على عملها السياسى.