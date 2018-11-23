ترامب يدعو لتعاون الكونجرس فى بناء الحائط الحدودى قرب المكسيك

كتبت - سالى حسام

ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن على الحزبين الديمقراطى والجمهورى العمل معا من أجل الاتفاق على إجراءات جديدة لتأمين الحدود بما فيها الحصول على تمويل بناء "الحائط" الحدودى.

وقال ترامب "أخيرا وبعد 40 عاما من الحديث حان الوقت للأفعال، اصلحوا الحدود الآن".

Republicans and Democrats MUST come together, finally, with a major Border Security package, which will include funding for the Wall. After 40 years of talk, it is finally time for action. Fix the Border, for once and for all, NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2018

ويأتى ذلك بعد يومين فقط من تهديد ترامب بـ"إغلاق الحكومة الأمريكية" بعدما ينتهى المال الذى خصصه لها الكونجرس فى خلال أسبوعين.

وذكر موقع "بوليتيكو" وقتها إن ترامب يريد الحصول على 5 مليارات دولار من الكونجرس لتمويل الحائط الحدودى الذى يريد بناءه على حدود المكسيك لمنع دخول المهاجرين.