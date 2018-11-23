video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يدعو لتعاون الكونجرس فى بناء الحائط الحدودى قرب المكسيك

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:20 م
ترامب يدعو لتعاون الكونجرس فى بناء الحائط الحدودى قرب المكسيك ترامب
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن على الحزبين الديمقراطى والجمهورى العمل معا من أجل الاتفاق على إجراءات جديدة لتأمين الحدود بما فيها الحصول على تمويل بناء "الحائط" الحدودى.
وقال ترامب  "أخيرا وبعد 40 عاما من الحديث حان الوقت للأفعال، اصلحوا الحدود الآن". 
 
 
ويأتى ذلك بعد يومين فقط من تهديد ترامب بـ"إغلاق الحكومة الأمريكية" بعدما ينتهى المال الذى خصصه لها الكونجرس فى خلال أسبوعين.
وذكر موقع "بوليتيكو" وقتها إن ترامب يريد الحصول على 5 مليارات دولار من الكونجرس لتمويل الحائط الحدودى الذى يريد بناءه على حدود المكسيك لمنع دخول المهاجرين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من لسان ترامب لم يسلم أحد.. الرئيس الأمريكى اعتاد توجيه انتقادات حادة لمعارضيه ولم يتوانَ عن مهاجمة أعضاء بإدارته.. وصف قاضٍ فيدرالى بأنه قاضى أوباما ونعت مراسل CNN بالوقح وقال عن سيشنز "ليس لدى وزير عدل"

ترامب يؤكد مجددا أهمية الحفاظ على العلاقات مع السعودية

ترامب يمدح نفسه فى عيد الشكر: قمت بعمل مذهل.. والأمة فى خير حال

ترامب

الكونجرس

الحائط الحدودى

المكسيك

الحدود الأمريكية




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهبوب الرياح وارتفاع الأمواج وهطول الأمطار

توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهبوب الرياح وارتفاع الأمواج وهطول الأمطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة