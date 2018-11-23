تحليق مروحيات فوق الكرملين يثير حيرة أهالى موسكو

(أ ف ب)

انشغل أهالى موسكو الجمعة بتسجيلات مصورة أظهرت مروحيات تحلق فوق الكرملين على متن إحداها مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن لا شيء يدعو للقلق، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار تدريبات أمنية.

وقال بيسكوف فى حديث صحافى روتينى "أستطيع أن أؤكد أن تدريبات أجريت" مضيفا "لا إجراءات استثنائية تتعلق بها".

وتابع "فيما القسم الأكبر من المقر مفتوحا أمام العامة، فإنه يبقى منشأة يخضع الدخول إليها لقيود، لذا فإن القيام بتدريبات كتلك إجراء عادي".

وأظهرت التسجيلات الخميس مروحيتين تقلعان من الكرملين، المقر الرسمى للرئيس الروسى فى قلب موسكو.

وغرد أرتيوم كليوشين على تويتر "مروحيات تحلق فوق الكرملين. نسعى لمعرفة ما تنقله".

وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مصادر مطلعة أن الطلعات تأتي في إطار ما سيصبح تدريبات روتينية لأجهزة الأمن في وسط موسكو.