تحرير 1243 مخالفة مرورية وفحص 41 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مدير ية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير1243مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتىت عن فحص 9مزارع دائرة مركز السادات ، وفحـص 41شخص وتبين وجود 3عاطلين هاربين من 4أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 33شقة مفروشة 31شخص جنائي من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتي 6قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .