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بيونج يانج تنتقد توسيع العقوبات الأمريكية على الأدوات المدرسية وألعاب الأطفال

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:34 ص
بيونج يانج تنتقد توسيع العقوبات الأمريكية على الأدوات المدرسية وألعاب الأطفال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
سول (أ ش أ)
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قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية ضدها تمتد إلى الأدوات المدرسية وألعاب الأطفال، واصفة ذلك بأنه عمل غير إنسانى.

وأشار موقع "أورى-مينزوك-كيرى" -الموقع الإلكترونى الكورى الشمالى للترويج لسياسات البلاد- إلى أن الولايات المتحدة منعت تماما التبادل التجارى والاقتصادى لكوريا الشمالية مع بقية دول العالم من خلال فرض عقوبات متهورة، وإنها ارتكبت "عملا غير إنسانى" بجعل اللوازم المدرسية وألعاب الأطفال تخضع للعقوبات.

وذكر الموقع الإلكترونى التابع للشطر الشمالى أن بيونج يانج تنفذ التعليم الإلزامى لمدة 12 عاما بشكل مجانى ودون شروط، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها خلال العقود الماضية. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت وسائل الإعلام فى كوريا الشمالية قد انتقدت مرارا وتكرارا إصرار الولايات المتحدة على فرض العقوبات، فى حين قال مسئولون أمريكيون إنه ليست لديهم نية لتخفيف العقوبات حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية.

 


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