بهاء أبوشقة: "وجدنا ثعابين بمقر الوفد واستعنا برفاعى من أبو رواش لإخراجها"

كتب أحمد سامح

أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه تسلم مبنى حزب الوفد فى حالة يرثى لها، مضيفاً: "لدينا فيلم وثائقى يصور مبنى الحزب يوم الاستلام وما أصبح عليه الآن على نمط البيت الأبيض وبتجديد شامل".

وأوضح أبوشقة، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفيلم الوثائقى يظهر كميات المهملات الكثيرة التى كانت متواجدة فى فناء مقر حزب الوفد، الأمر الذى وصل لإيجاد ثعابين وأبراص فى المقر استغرقت ثلاثة أيام للتخلص منها، متابعاً: "جبنا رفاعى من أبو رواش قعد ثلاث أيام يطلع فى تعابين وأبراص زى التمساح الصغير وكل ذلك مصور بالصوت والصورة".

وأضاف رئيس حزب الوفد تعليقا على ما تردد حول مطالبة بعض المفصولين بسحب الثقة منه، قائلاً: "لا تزعجنى.. واقسم بالله لو وجدت من يأتى ويتفق الوفديين على تحمله المسئولية سأكون مرحباً لأنه هيشيل عنى".

وكشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه منذ أن تولى رئاسة الحزب يعاني من صراعات لا حدود لها ومحاولات تم اجتيازها بأمانة حتى يتم العبور بالوفد إلى بر الأمان.

وأضاف أبو شقة: الحزب مفتوح للجميع وأنا ليبرالي يؤمن بالرأي والرأي الأخر، مشيرا إلى أنه يرفض تصدير مشهد متعمد وأن يكون هناك صراع وليس صراعا لأن الصراع لابد أن يكون بين قوى متوازنة فهو صراع وهمي بين شيء ولا شيء لأنهم لا يمثلون أي شيء، والشيء الحقيقي هم الوفديون في الهيئة الوفدية التي تبلغ 5747 وفديا وحضر نحو 4 ألاف في الانتخابات الأخيرة.

وتابع المستشار بهاء الدين أبو شقة،رئيس حزب الوفد،أن ما يسقط الأنظمة والأحزاب هو عدم وجود موارد مالية، ونجحت في تجاوز ذلك، قائلا "إننا أمام قتال متعمد إما الاستيلاء على الحزب أو تدميره".