بهاء أبوشقة: "وجدنا ثعابين بمقر الوفد واستعنا برفاعى من أبو رواش لإخراجها"

أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه تسلم مبنى حزب الوفد فى حالة يرثى لها، مضيفاً: "لدينا فيلم وثائقى يصور مبنى الحزب يوم الاستلام وما أصبح عليه الآن على نمط البيت الأبيض وبتجديد شامل".
وأوضح أبوشقة، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفيلم الوثائقى يظهر كميات المهملات الكثيرة التى كانت متواجدة فى فناء مقر حزب الوفد، الأمر الذى وصل لإيجاد ثعابين وأبراص فى المقر استغرقت ثلاثة أيام للتخلص منها، متابعاً: "جبنا رفاعى من أبو رواش قعد ثلاث أيام يطلع فى تعابين وأبراص زى التمساح الصغير وكل ذلك مصور بالصوت والصورة".
وأضاف رئيس حزب الوفد تعليقا على ما تردد حول مطالبة بعض المفصولين بسحب الثقة منه، قائلاً: "لا تزعجنى.. واقسم بالله لو وجدت من يأتى ويتفق الوفديين على تحمله المسئولية سأكون مرحباً لأنه هيشيل عنى".
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