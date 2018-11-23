اليوم.. قطع المياه عن 8 مناطق فى الجيزة لمدة 6 ساعات

تشهد عدة مناطق بالجيزة، اليوم الجمعة، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح غدًا السبت.

وأوضحت شركة مياه الجيزة، أن المناطق المتأثرة بقطع الخدمة هى "كفر طهرمس، فيصل ومتفرعاته، الهرم ومتفرعاته، منشأة البكارى، المريوطية، المنصورية".

وأضافت الشركة، أن سبب قطع المياه هو تنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال صيانة بالرافع اليابانى بنادى الرماية "المغذى لمناطق فيصل والهرم".

من جانبها، أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحى رقم طوارئ 125 لتلقى شكاوى المواطنين، وتوفير سيارات مياه نقية عند الطلب .