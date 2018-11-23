اليوم السابع: السيسي يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا

ينشر اليوم السابع فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا السبت عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها تغطية لزيارة الرئيس السيسي لأنفاق ومشروعات العاصمة الإدارية فجرا، وتطورات أزمة النادى الأهلى وإقالة المدير الفنى، فضلا عن مزيد من التقارير الفنية والاقتصادية.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا



السيسى يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا.. بسام راضى: المشروعات إضافة تنموية جديدة فى مسيرة البناء والتعمير بقيادة الرئيس

"تل القاضى".. قصص نساء يطاردن لقمة العيش



المشروع ينتج 3.5 طن علف فى الساعة.. "محمود" أنشأ مصنع أعلاف بقرض جهاز المشروعات فى المنوفية

3شروط تحسم اسم المدرب الأجنبى الجديد للأهلى



أمطار رعدية بالمحافظات.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ وبحيرة المنزلة وإغلاق بوغاز رشيد.. و"الأرصاد": اليوم ذروة الموجه

قرية الروضة تحيى ذكرى الشهداء بشعار "التنمية والإعمار".. إعادة تأهيل 792 منزلاً.. وتطوير الكهرباء والمياه والمدارس.. ووزير الأوقاف: جئنا لنبنى ونعمر.. و «أبوهشيمة » يدعو القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية



"الصحة": رفع مخزون لبن الأطفال لـ 4.5 مليون عبوة

"العصار" يناقش التعاون مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات

أسعار الخضار تنخفض ما بين 20 و30% خلال أسبوع