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اليوم السابع: السيسي يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:03 م
اليوم السابع: السيسي يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا عدد اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا السبت عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها تغطية لزيارة الرئيس السيسي لأنفاق ومشروعات العاصمة الإدارية فجرا، وتطورات أزمة النادى الأهلى وإقالة المدير الفنى، فضلا عن مزيد من التقارير الفنية والاقتصادية.
واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا
 

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