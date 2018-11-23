النيابة العامة التركية تحول قضية اغتيال السفير الروسى إلى المحكمة

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أعلنت النيابة العامة التركية، عن انتهاء التحقيقات فى جريمة قتل السفير الروسى لدى تركيا، أندريه كارلوف، وارسلت لائحة الاتهام إلى المحكمة.

وتتضمن لائحة الاتهام -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- 28 متهما على رأسهم رجل الدين التركى فتح الله جولن.

يذكر أن فى ال19 من ديسمبر من عام 2016، قد تم إطلاق النار على كارلوف من جانب ضابط شرطة تركى خارج عن العمل يُدعى مولود الطنطاش، خلال افتتاح معرض فنى فى أنقرة وقامت الشرطة التركية بقتل الطنطاش فى الحال.