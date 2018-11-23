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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:06 ص
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وصرف 90% من مقررات نوفمبر ..

"المصرية للجملة" تواصل فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:00 ص
"المصرية للجملة" تواصل فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى مقررات تموينية - أرشيفية
كتب- مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية  لتجارة الجملة، فتح منافذ الشركة  بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، للاستمرار فى صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات الشهر الجارى وكذلك  طرح  السلعالغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجدة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بأسعار نفس المنتجات بالأسواق الأخرى. 
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إمداد وزارة الأوقاف بـ 150 طن أرز و100 طن سكر، لتوفير السلعالأساسية للأسر الأولى بالرعاية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا الى أن توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر، ويأتى فى إطار دور الدولة لدعم هذه الفئات غير القادرة.
 
 

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المصرية للجملة

محمد عاطف

المجمعات الاستهلاكية

الوجه القبلى




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