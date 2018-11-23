وأضاف المالكي لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على هامش منتدى الحوار المتوسطي في روما: "سأزور موسكو شخصيا في 21 ديسمبر بناء على دعوة لافروف. وسنناقش، بالطبع، ليس فقط العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي ولكن أيضا ... تحقيق تقدم محتمل في العملية السياسية وجهود الروسية لاستعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح".