الصحة بالأقصر تعلن فحص 920 مواطن وتحيل 281 لإجراء جراحات فى مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تنظيم قافلة طبية فى أمراض العيون بالوحدة الصحية بقرية الشغب بمركز إسنا، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وبنك الشفاء المصري، وأجرت القافلة الطبية الكشف على 920 شخصاً ، وتركيب نظارات طبية لـ 390 شخصاً، والتحويل لإجراء عمليات لـ 281 شخصاً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتى في إطار الخطة المتكاملة لصحة الأقصر مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء علي قوائم الإنتظار للعمليات الهادئة، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضاء على قوائم الانتظار، وتعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.