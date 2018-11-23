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الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مهرجان "فى حب مصر" للجرى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:11 م
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم مهرجان "فى حب مصر" للجرى جانب من المشاركين
الاسكندرية جاكلين منير
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نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مهرجان المشي و الجري و ركوب الدراجات تحت شعار فى حب مصر الجري من أجل الصحة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأطلقت البداية الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية من موقف جليم و انتهي المهرجان في ميدان كليوباترا شارك فيه عدد ما يقرب من الفين و نصف شارك فيه شباب و طلائع و كبار سن و ذوى احتياجات خاصة و جميع القيادات و العاملين بمديرية الشباب والرياضة و الهيئات الشبابية و الرياضية التابعة للمديرية من مراكز الشباب و أندية شعبية و أندية كبري بدأ من الساعة الثامنة صباحا مع تحيات مديرية الشباب والرياضة.

 

 

 


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