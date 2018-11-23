السودان وبريطانيا يبحثان جهود تحقيق السلام فى دولة الجنوب

الخرطوم (أ ش أ)

بحثت السفيرة إلهام شانتير، الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية السودانية، مع المبعوث البريطانى للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت، اليوم الخميس بالخرطوم، جهود تحقيق السلام والاستقرار فى جمهورية جنوب السودان، بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المبعوث البريطانى عن تقديره للجهود التى بذلها السودان فى الدفع بمسيرة السلام بجنوب السودان، مشيرًا للبيان الذى تقدمت به دول الترويكا أمام الدورة غير العادية رقم 66 للمجلس الوزارى لدول إيجاد الذى عقد مؤخرا بأديس أبابا، وإشادته بالاستقرار والتحسن النسبى للأوضاع بجنوب السودان.

وأكد تروت، دعم بلاده لمقررات اتفاقية السلام بالتنسيق مع الإيجاد والاتحاد الأفريقى، وحث المجتمع الدولى والأطراف الموقعة على الاتفاقية على الإلتزام بتنفيذ ما تضمنته هذه المقررات.

من جانبها، أوضحت شانتير، أن السودان يتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية على العلاقات الثنائية مع الجنوب، وذلك لنجاحه فى قيادة مساعى تحقيق السلام هناك، خاصة فيما يتعلق بمسار تنفيذ اتفاقيات التعاون والتوصل لتسوية سلمية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحل قضية أبيى.