video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان وبريطانيا يبحثان جهود تحقيق السلام فى دولة الجنوب

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:09 ص
السودان وبريطانيا يبحثان جهود تحقيق السلام فى دولة الجنوب الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحثت السفيرة إلهام شانتير، الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية السودانية، مع المبعوث البريطانى للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت، اليوم الخميس بالخرطوم، جهود تحقيق السلام والاستقرار فى جمهورية جنوب السودان، بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المبعوث البريطانى عن تقديره للجهود التى بذلها السودان فى الدفع بمسيرة السلام بجنوب السودان، مشيرًا للبيان الذى تقدمت به دول الترويكا أمام الدورة غير العادية رقم 66 للمجلس الوزارى لدول إيجاد الذى عقد مؤخرا بأديس أبابا، وإشادته بالاستقرار والتحسن النسبى للأوضاع بجنوب السودان.

وأكد تروت، دعم بلاده لمقررات اتفاقية السلام بالتنسيق مع الإيجاد والاتحاد الأفريقى، وحث المجتمع الدولى والأطراف الموقعة على الاتفاقية على الإلتزام بتنفيذ ما تضمنته هذه المقررات.

من جانبها، أوضحت شانتير، أن السودان يتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية على العلاقات الثنائية مع الجنوب، وذلك لنجاحه فى قيادة مساعى تحقيق السلام هناك، خاصة فيما يتعلق بمسار تنفيذ اتفاقيات التعاون والتوصل لتسوية سلمية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحل قضية أبيى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العربى يشارك فى أعمال مجلس وزراء العدل العرب بالسودان

البرلمان العربى: نساند السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السودان

اخبار السودان

جنوب السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة