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"الزراعة" تصدر حزمة إرشادية لحماية أشجار المانجو تجنبا للإصابة بالسرطانات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:00 ص
"الزراعة" تصدر حزمة إرشادية لحماية أشجار المانجو تجنبا للإصابة بالسرطانات أشجار المانجو
كتب عز النوبى
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أصدرت لإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ضمن برنامجها التوصيات الفنية الشهرية،  حزمة توصيات ارشادية وفنية لأشجار المانجو للتخلص من الآفات والأمراض الحشرية لشهر ديسمبر الخاصة بحدائق المانجو .
 
وقال  تقرير المحاصيل  البستانية، أن من اهم الممارسات الجيدة التخلص مـن السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأشجار حديثة الزراعة التى تم زراعتها في هذا الموسم، المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، فحـص النموات الحديثة لمقاومة الحشـرات الثاقبة الماصة .
 
 وأضاف التقرير، أنه لابد من رش اوكسي كلورو النحاس 2.5 جم بعد إجراء تقليم الأشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والاكاروسات، جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصــــابة بخنــــافس القلف والتخلــــص منها بالحــــرق .
 
 وأوضح  التقرير، أنه هناك عدة طرق للتسميد: أشجار المانجو التى تروى بالتنقيط، الرية الأولي : 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان ، الرية الثانية : 2 لتر حامض هيوميك للفـــدان  ، الرية الثالثة : 2 لتر حامض نيتريك للفــــدان  ، الرية الرابعة : 2 لتر حامض كبريتيك للفــدان .
 
وعن  التسميد الورقى، يتم الرش الورقي بمعدل مرة كـل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص علي الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي :600 جم حــديد مخلبي + 600جم زنك مخلبي + 600جــم منجنيز مخلبي + 75 جـــم مـــاغنسيوم + 50 جم بوركس + 250 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ) / 600 لتر ماء ، يتم رش ( 2 كجم سكر + 2 كجم كبريت زراعي + 2 كجم يوريا ) / 600 لتر ماء في منتصف الشهر والهدف منة هـــو تقليل الإجهاد الــــواقع علي الأشجار نتيجة انخفاض درجات الحرارة .
 
  وعن برنامج الري  في هذا الشهر يتم الري يوم بعد يـوم أو يتم الري اليومي ولكـــن يتم خفض معدلاته إلي النصف وزيادتـــها الــــــري فــــي حـــــالة انخفــاض درجــــات الحــــرارة إلــي حد الصقيع ( لتر / شجرة )  يتــم تقسيــــم الـــري إلــــي 3 دفعــــات فـي الأسبــوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )  ،  30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .
 
 وشدد التقرير أن يكون  معدل الري تبعا لعمر الأشجار ، السنة الأولى :- 12 لتر ماء  ، السنة الثانية :- 15 لتر ماء ،  السنة الثالثة :- 20 لتر ماء ،  السنة الرابعة :- 22 لتر ماء  ، السنة الخامسة :- 29 لتر ماء ،  اكبر من 6 :- 35-40لتر ماء.
 

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وزارة الزراعة

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المحاصيل البستانية




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