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الرئيس الإيطالى يستقبل نظيره العراقى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:19 ص
الرئيس الإيطالى يستقبل نظيره العراقى الرئيس العراقى برهم صالح
روما (أ ش أ)
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استقبل الرئيس الإيطالى، سيرجو ماتاريلا، أمس الخميس، فى مقر الرئاسة قصر (كويرينالي)، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وذكر بيان لديوان الرئاسة الإيطالية، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية، إن اللقاء جاء ضمن زيارة الرئيس العراقى الرسمية لإيطاليا، حيث استضافه الرئيس ماتاريلا وبحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى إينزو موافيرو ميلانيزى.

وأوضحت الحكومة الإيطالية أن رئيس مجلس الوزراء جوزيبى كونتي، اجتمع بمقر الحكومة، قصر (كيجى)، والرئيس العراقى برهم صالح، مبينة أن الترحيب بالرئيس العراقى تم بحفاوة وبإجراء المراسيم فى ساحة قصر الحكومة.

 

 


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