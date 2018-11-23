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الداخلية تضبط 24 قضية مخدرات فى حملة أمنية بمحيط المدارس والجامعات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:44 م
الداخلية تضبط 24 قضية مخدرات فى حملة أمنية بمحيط المدارس والجامعات جانب من الحملة
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى – دينا الحسينى
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وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات، فى عدة محافظات بمختلف انحاء الجمهورية، أسفرت عن ضبط 24 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 370 جراما من مخدر البانجو و 11940 كجم من مخدر الحشيش، و 2290 كجم من مخدر الاستروكس، و 398 جرام  هيروين، فضلًا عن 3236 قرصا مخدرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.


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