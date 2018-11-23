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خالد صلاح
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الخارجية الروسية: القرم لم يعد موضوعا ساخنا لذلك اخترع الغرب مشكلة بحر أزوف

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:00 ص
الخارجية الروسية: القرم لم يعد موضوعا ساخنا لذلك اخترع الغرب مشكلة بحر أزوف لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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صرح نائب وزير الخارجية الروسى جريجورى كاراسين، اليوم الخميس، أنه جرى إثارة موضوع التناقضات حول بحر أزوف من الصفر ، حيث لم تعد شبه جزيرة القرم موضوعا ساخناً ولم يعد ينظر إليها كأداة للضغط على روسيا، لذلك فى الغرب جرى اختراع سبب جديد لهذه الأغراض.

وقال كاراسين فى مقابلة مع صحيفة" كوميرسانت" الروسية: "موضوع بحر أزوف جرى طرحه وإثارته فى فضاء المعلومات بشكل متعمد.

نظام كييف الحالى وبالتنسيق مع رعاته الأجانب، وجد موضوعا آخرا مناهضا لروسيا تم اختراعه من الصفر .. لكن هذا كان متوقعا: لم يعد ينظر إلى شبه جزيرة القرم على أنها موضوعا ساخناً وأداة ضغط على روسيا، هم بحاجة لموضوعات جديدة وساطعة .. فى الواقع، الوضع فى هذه المنطقة ليس مثيراً للاهتمام بالنسبة لشركائنا الغربيين المزعومين بالنسبة لهم ، الأمر المهم أن هناك سبب جديد لمهاجمة روسيا وحجة لتضييق العقوبات ضد روسيا".

وأضاف أن التصريحات حول تأخير روسيا للسفن الأجنبية فى بحر أزوف هو كذب صريح، من الغريب أن يقوم الاتحاد الأوروبى بتداول هذا الموضوع مرة أخرى" .


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