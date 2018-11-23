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التعليم الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مديرية التربية ومدرسة بالقدس

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:00 ص
التعليم الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى مديرية التربية ومدرسة بالقدس الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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أدانت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية، اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى أمس الخميس، مديرية التربية والتعليم العالى ومدرسة دار الأيتام فى مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن مواصلة الاحتلال اعتداءاته بحق المسيرة التعليمية فى القدس وعموم فلسطين؛ إنما هو نتاج الصمت الدولى المطبق تجاه هذه الانتهاكات التى تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية التى تجرّم المساس بالمؤسسات التعليمية والحق المقدس فى التعليم.

وجددت "التربية" دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإعلامية وتلك المدافعة عن حق الأطفال بالتعليم، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم الفلسطينى.

وقالت الوزارة: "إننا نرى تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال بحق الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، وللأسف لا نرى أى ردود أفعال من دول العالم تجاه هذه الاعتداءات، لذلك هذه الانتهاكات فى ازدياد كون الاحتلال لا يضع أى اعتبار للقوانين الدولية".

 

 


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