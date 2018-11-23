التضامن : انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

كتب مدحت وهبة



شهدت محافظة الاسكندرية اليوم الجمعة انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمدربى المثقفات المجتمعيات بمشروع 2 كفاية - مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسرالمستفيدة من برنامج تكافل -والتى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة من 23 – 26 من نوفمبر الجارى





وقالت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي والمنسق العام لمشروع "2 كفاية" فى تصريحات اليوم ان الدورة تستهدف إعداد 10مجموعات تدريب من مدربى المثقفات المجتمعيات لاعدادهن لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية لعدد 2000 مثقفة مجتمعية لتنفيذ حملات التوعية المُباشرة ببرنامج الحدمن الزيادة السكانية داخل 2257 قرية مستهدفة وذلك على مستوى محافظات المشروع العشر وتتم الدورة استنادا على مادة علمية موحدة، تعمل على تصحيح أهم المفاهيمالاجتماعية، والدينية، والصحية الخاطئة والتي تؤدي إلى كثرة الإنجاب، بالإضافة إلى جزء خاص بمهارات التواصل، وحل المشكلات.





واضافت راندا فارس ان الدورة التى يشارك بها وعاظ من الازهر الشريف واطباء ومتطوعىن من برنامج تمكين الشباب بوزارة التضامن الاجتماعى ستشهد على مدىانعقادها عدد من جلسات العمل التى سيديرها عدد من خبراء العمل والتدريب حيث سيشهد اليوم الاول للدورة التعريف بالقضية السكانية في مصر و خطة الدولة للسيطرةعلى الزيادة السكانية ودور مهارات الاتصال فى تغيير السلوك المجتمعى بينما ستتناول جلسات عمل اليوم الثانى تنظيم الاسرة من منظور صحى والمفاهيم الصحيةالخاطئة والرد عليها كذلك تناول تنظيم الاسرة من منظور مجتمعى ودور الرسائل الاجتماعية عن تنظيم الاسرة والمفاهيم المجتمعية الخاطئة والرد عليها







واوضحت راندا فارس ان اليوم الثالث للبرنامج التدريبى سيتناول تنظيم الاسرة من منظور دينى واهم المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الاسرة والرد عليها والهيكل التنظيمىللمشروع





جديراً بالذكر أن مشروع 2 كفاية والذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى يستهدف 1,148,861 أسرة لديها ثلاثة أطفال أو أقل بعشر محافظات تُعد الأكثر فقراً والأعلىخصوبة، وهي محافظات: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. وسيتم البدء في حملات التوعية المُباشرة فورالانتهاء من تدريب المُثقفات المجتمعيات على المادة العلمية وبالتعاون مع 92 جمعية أهلية شريكة بالمشروع، وذلك بواقع 342,000 زيارة طرق أبواب و408 ندوةشهرياً. وقد قام المشروع بتجهيز 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهلية، وتوفير حافز مالي شهري لكلٍ من الطبيبة والممرضة ومسئول العهدة داخل هذه العياداتلضمان انتظام واستدامة تقديم الخدمة بالمجان في المناطق المحرومة.





