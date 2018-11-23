الأمن العام يضبط سيدة وابنتها قتلتا ربة منزل لسرقتها بقنا

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن قنا والبحر الأحمر فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل ربة منزل، وسرقة مصوغاتها بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

تلقى قسم شرطة قنا إشارة من المستشفى الجامعى بوفاة المواطنة "صفاء.ع" ربة منزل، مُقيمه فى دشنا، إثر إصابتها بجرح قطعى بالرأس، وسرقة مشغولاتها الذهبية وبعض المتعلقات الأخرى.

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن قنا والبحر الأحمر لتحديد وضبط الجناة، أسفرت جهوده من خلال جمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "لواحظ.م" 48 سنة، وابنتها "أمل.م" 27 سنة، ، مقيمتان فى دشنا بقنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان اختبائهما بشقة فى الغردقة، وتم ضبطهما، وبحوزتهما "هاتف محمول، ومتعلقات خاصة"، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.