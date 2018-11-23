video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط سيدة وابنتها قتلتا ربة منزل لسرقتها بقنا

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:54 م
الأمن العام يضبط سيدة وابنتها قتلتا ربة منزل لسرقتها بقنا المتهمة وابنتها
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن قنا والبحر الأحمر فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل ربة منزل، وسرقة مصوغاتها بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

 

تلقى قسم شرطة قنا إشارة من المستشفى الجامعى بوفاة المواطنة "صفاء.ع" ربة منزل، مُقيمه فى دشنا، إثر إصابتها بجرح قطعى بالرأس، وسرقة مشغولاتها الذهبية وبعض المتعلقات الأخرى.

 

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن قنا والبحر الأحمر لتحديد وضبط الجناة، أسفرت جهوده من خلال جمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "لواحظ.م" 48 سنة، وابنتها "أمل.م" 27 سنة، ، مقيمتان فى دشنا بقنا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان اختبائهما بشقة فى الغردقة، وتم ضبطهما، وبحوزتهما "هاتف محمول، ومتعلقات خاصة"، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المصانع بدمياط

سرقة

قتل

حملات امنية

اخبار الحوادث

جرائم القتل




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة