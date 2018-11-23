video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:28 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
إضافة تعليق

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

الرئيس السيسي يتفقد معدلات الإنجاز بأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة

 

2
 

أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة.. والأرصاد: اليوم وغدا ذروة الموجة ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة

 

3
 

5 وزراء والمفتى يفتتحون أعمال إعادة إعمار 792 منزلا بقرية الروضة بشمال سيناء

4

 

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار ويخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين

 

5
 

رسميا.. حكومة تونس تُقر مشروع قانون المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة

 

6
 

النجم العالمى جيسون ديرولو يزور الأهرامات قبل حفله ضمن egypt calendar

 

7
 

مطار القاهرة يستقبل جثمان الصيدلى أحمد طه ضحية حادث السعودية

8

قطاع السجون يفرج عن 1067 سجينا بموجب عفو رئاسى

 

9
 

ضبط صيدلى استولى على 31 مليون جنيه من مواطنين لتوظيفهم فى تجارة الأدوية بالمحلة

10

 

بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من دبى بعد وداع البطولة العربية

 

 


إضافة تعليق

الأهلى

السيسي

العاصمة الإدارية

جيسون ديرولور

الصيدلى أحمد طه

أخبار الطقس

درجات الحرارة

قرية الروضة

حماية المستهلك

بلاك فرايداى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة