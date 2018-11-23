اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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الرئيس السيسي يتفقد معدلات الإنجاز بأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة





أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة.. والأرصاد: اليوم وغدا ذروة الموجة ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة





5 وزراء والمفتى يفتتحون أعمال إعادة إعمار 792 منزلا بقرية الروضة بشمال سيناء

"حماية المستهلك" يحذر من العروض الوهمية "البلاك فريداى" لتخفيض الأسعار ويخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى المواطنين





رسميا.. حكومة تونس تُقر مشروع قانون المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة





النجم العالمى جيسون ديرولو يزور الأهرامات قبل حفله ضمن egypt calendar





مطار القاهرة يستقبل جثمان الصيدلى أحمد طه ضحية حادث السعودية

قطاع السجون يفرج عن 1067 سجينا بموجب عفو رئاسى





ضبط صيدلى استولى على 31 مليون جنيه من مواطنين لتوظيفهم فى تجارة الأدوية بالمحلة

بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من دبى بعد وداع البطولة العربية