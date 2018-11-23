video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال متطرف فى البوسنة بتهم تتعلق بالإرهاب

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:01 م
اعتقال متطرف فى البوسنة بتهم تتعلق بالإرهاب شرطة البوسنة
سراييفو (رويترز)
إضافة تعليق

قال الإدعاء فى البوسنة اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على متطرف بتهم تتعلق بأعمال إرهابية فى البلاد وقالت خدمة إعلامية فى البلقان إن الرجل ساعد فيما يبدو فى هجوم على السفارة الأمريكية فى سراييفو عام 2011 .

 

وقال بيان للإدعاء البوسنى إن الرجل الذى احتجز فى مطار سراييفو، يُعتقد أنه قاتل فى العراق وسوريا مع تنظيم داعش الإرهابى ومع جبهة النصرة التى كانت فى السابق فرعا لتنظيم القاعدة.

 

وأضاف البيان أن التحقيق جار معه للاشتباه بأنه أسس جماعة إرهابية فى البوسنة.

 

وقالت شبكة البلقان الإعلامية إن هناك اعتقادا بأن الرجل ساعد فى الهجوم على السفارة الأمريكية فى سراييفو عام 2011 الذى أطلق خلاله مسلح بوسنى النار وأصاب شرطيا بوسنيا يحرس السفارة قبل أن يصيبه قناص ويتم إلقاء القبض عليه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البوسنة تمنع نحو 150 مهاجرًا من عبور حدودها للوصول إلى كرواتيا

موسكو تؤكد معارضتها لعضوية البوسنة فى حلف شمال الأطلسى

شرطة البوسنة تمنع 200 مهاجرا من الوصول إلى حدودها مع كرواتيا

البوسنه

اخبار البوسنه

شرطه البوسنه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة