اعتقال متطرف فى البوسنة بتهم تتعلق بالإرهاب

سراييفو (رويترز)

قال الإدعاء فى البوسنة اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على متطرف بتهم تتعلق بأعمال إرهابية فى البلاد وقالت خدمة إعلامية فى البلقان إن الرجل ساعد فيما يبدو فى هجوم على السفارة الأمريكية فى سراييفو عام 2011 .

وقال بيان للإدعاء البوسنى إن الرجل الذى احتجز فى مطار سراييفو، يُعتقد أنه قاتل فى العراق وسوريا مع تنظيم داعش الإرهابى ومع جبهة النصرة التى كانت فى السابق فرعا لتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان أن التحقيق جار معه للاشتباه بأنه أسس جماعة إرهابية فى البوسنة.

وقالت شبكة البلقان الإعلامية إن هناك اعتقادا بأن الرجل ساعد فى الهجوم على السفارة الأمريكية فى سراييفو عام 2011 الذى أطلق خلاله مسلح بوسنى النار وأصاب شرطيا بوسنيا يحرس السفارة قبل أن يصيبه قناص ويتم إلقاء القبض عليه.