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استعدادات بمطار القاهرة اليوم لاستقبال جثمان الصيدلي ضحية حادث السعودية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:00 ص
استعدادات بمطار القاهرة اليوم لاستقبال جثمان الصيدلي ضحية حادث السعودية مطار القاهرة الدولي أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن السلطات المعنية تلقت توجيهات بتسهيل وتشهيل إجراءات وصول وخروج جثمان الصيدلي الدكتور أحمد طه والذى لقى مصرعه إثر تعرضه لطعنات اثناء تواجده بمحل عمله بإحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية. 
 
وأفاد المصدر أنه من المقرر وصول جثمان الشهيد الساعة السادسة مساء اليوم وتم تشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار لاستقبال الجثمان وتسهيل وتشهيل إجراءات الإفراج عنه، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات وتأمين المستقبلين للجثمان من أقارب وأصدقاء وزملاء الشهيد.
 
 
وفي السياق ذاته، أكد عدد من أصدقاء الشهيد أن جثمانه سيخرج من مطار القاهرة حيث تصلى عليه صلاة الجنازة من مسجد أبو المكارم الزغل أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم ثم يواراي الثري بمقابر الغفير على أن يتم يوم الأحد المقبل إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب مباشرة.
 
 
وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، قد أكد في بيان له بأن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي.
 
 

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