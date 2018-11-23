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"إعداد القادة" ينتهى من برنامج T. O. T لـ 40 من العالمين بالجهاز الإدارى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:24 م
"إعداد القادة" ينتهى من برنامج T. O. T لـ 40 من العالمين بالجهاز الإدارى صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة
كتب – مصطفى عبد التواب
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اختتم مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فعاليات الدورة التدريبية "البرنامج التدريبى لتدريب المدربين T. O. T"، والتى عقدت لمدة أسبوعين بواقع 10 ايام تدريبية ، لعدد 40 من العاملين بمؤسسات الجهاز الإدارى للدولة، والذين تم اختيارهم من خلال لجنة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز والمهندس جاسر عمران رئيس المركز.

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات المدربين بالجهاز الإدارى للدولة، ومن المقرر إطلاقها قريبا، ويعد هؤلاء المتدربين هم أول المسجلين فى هذه القاعدة، مشيرا إلى أن الجهاز سيقوم بتنظيم دورات تدريبية متنوعة خلال الفترة القادمة، حيث يعول على ما يسمى بوكلاء التغيير وهم موظفو الجهاز الإدارى الأكفاء فى نقل خبراتهم لزملاؤهم والارتقاء بالعمل الحكومى.

وطالب موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالاستفادة من الدورات التدريبية التى تنظم لهم، حيث يتم اختيار موضوعاتها بعناية شديدة، للإسهام فى رفع كفاءتهم والتى ستنعكس على الخدمات المقدمه للمواطنين، مشددا على أنه سيتم التواصل مع المتدربين وموافاتهم بمواد تدريبية متنوعة .

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان عبد المحسن مدير عام برامج الإدارة الوسطى والإشرافية أن الدورة التدريبية ركزت على محورين الأول متعلق بكيفية إعداد المواد العلمية وتصميم البرامج التدريبية وصولا إلى تصميم الجلسة التدريبية، بينما تناول المحور الثانى بيركز على مهارات العرض والتقديم وكيفية التواصل مع أنماط مختلفة من المتدربين.. مشيرة إلى أنه تم عقد ورش عمل خلال الأسبوع الثانى من البرنامج لمدة 5 لقاءات تدريبية، قام فيها المتدربون بعرض وتقديم موضوع لمدة ربع ساعة لتقييم مهاراتهم فى عرض وتوصيل المعلومة.

وفى ختام الدورة قام كل متدرب بتنفيذ عرض لمدة 5 دقائق، وتم تقييمه من المدربين ولجنة مشكلة لتقييم العروض إلى جانب زملاءه وهو ما يعرف بتقييم النظراء.

 

 


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