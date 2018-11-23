إصابة عدد من الأشخاص فى مشاجرة بالوراق.. والأمن يضبط المتهمين

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المتشاجرين، بينهم عامل أصيب بعدة طعنات وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالوراق، على الفور، انتقل الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، وبصحبته قوة أمنية، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

توصلت التحريات إلى أن خلافات سابقة أدت إلى التشاجر، وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم عامل أصيب بطعنات نتيجة الاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



