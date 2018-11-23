إسرائيل تواصل كذبها.. وتطرح كتاب "طرد اليهود من الدول الإسلامية"

كتب- هاشم الفخرانى

فى إطار الحملة الشعواء التى تقودها إسرائيل بدعم من الوكالة اليهودية ضد الدول العربية ، حول أكذوبة طرد اليهود من الدول العربية والإسلامية منتصف القرن الماضى ، تعتزم إسرائيل طرح كتاب تزعم من خلاله طرد الدول الإسلامية لليهود خلال حقبة الخمسينيات من القرن الماضى .

وذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى أنه سيتم طرح كتاب " نهاية اليهود فى بلاد المسلمين" وذلك فى اعقاب حملة ترويجية ضخمة شملت إسرائيل والعديد من دول العالم، لكسب ود العالم تجاه الإسرائليين بعد العملية العسكرية الأخيرة ضد الفلسطينين فى غزة .

وقالت القناة عبر موقعها الالكترونى مساء اليوم الجمعة أن الكتاب يتطرق فى فصوله إلى طرد اليهود من 11 دولة فى مقدمتها مصر و ليبيا والعراق واليمن وإيران".

واضافت القناة أن الكتاب يتطرق للحقبة الزمنية من عام 1940 حتى 1970 وهجرة اليهود من الدول الإسلامية إلى إسرائيل ، حيث تم طرد ما يفوق المليون يهودى.

وأكدت القناة أن فصل طرد اليهود من مصر خلال حكم الرئيس جمال عبد الناصر سيطرت على الفصول الأكبر فى الكتاب المتوقع أن يكون الأكبر مبيعاً فى تاريخ إسرائيل .