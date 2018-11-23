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إخلاء المبنى الإدارى لجمعية نقل الركاب بكفر الشيخ لإقامة مشروعات عامة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:31 م
إخلاء المبنى الإدارى لجمعية نقل الركاب بكفر الشيخ لإقامة مشروعات عامة إخلاء المبنى الإداري لجمعية نقل الركاب بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة كفر الشيخ تنفيذ قرار الإخلاء للمبنى الإداري لجمعية نقل الركاب ،لقديم بوسط المدينة، بجانب حديقة الخالدين، لاستغلال المكان في مشاريع ذات النفع العام، تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ .

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، وقسم أول كفر الشيخ، وشرطة المرافق، ونواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، وقسم الإشغالات، وبعض رؤساء مناطق الخدمات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

 


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