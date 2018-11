أورنچ مصر تتيح لعملائها تأجير خدمات البنية التحتية السحابية “Cloud IaaS”

وقعت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع "هواوي تكنولوجيز مصر" الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية المتطورة، لإتاحة تأجير خدمات البنية التحتية السحابية “Cloud IaaS” لأول مرة داخل مصر، وتعني استئجار أو شراء البنية التحتية المعلوماتية كخدمة للشركات “Infrastructure as a Service” ، والتي ستمكن عملاء اورنچ من الاستفادة بالبنية التحتية لخدمات التخزين السحابي بنظام التأجير عبر الاشتراك، والتي تتيح من خلالها اورنچ أحدث ابتكارات الحوسبة السحابية اعتمادا على تقنيات هواوي المتطورة.

كما سينتج عن الخدمة الجديدة التي تقدمها اورنچ داخل مصر تأثير إيجابي يتمثل في توفير كافة الخدمات السحابية مثل إتاحة نماذج الدفع حسب الاستخدام "Pay as you go" وضمان قدرة التطبيقات على تحمُّل أي أعباء تشغيلية وكذلك القدرة على التحكم الداخلي، ليس هذا فحسب؛ بل ستتيح أيضا أعلى قدرة تأمينية في مجال خدمات البنية التحتية السحابية “Cloud IaaS” التي تتيحها مراكز بيانات اورنچ مصر.

وسيقوم خبراء اورنچ مصر بتسخير وقتهم وجهدهم خلال الفترة المقبلة من أجل العمل عن قرب مع العملاء من أجل مساعدتهم على إدارة عملية التحول الرقمي، اعتمادا على خبرات دولية في إدارة المشروعات العالمية وفقا لاتفاقيات ضمان الجودة العالمية، أملا في مساعدة العملاء على مواكبة التطورات العالمية في مجال حلول خدمات البنية التحتية السحابية “Cloud IaaS”.

ومن خلال خدمة “Cloud IaaS” سيتمكن عملاء اورنچ من تغيير نظم العمل التقليدية لتكنولوجيا المعلومات وتحويلها إلى خدمات عند الطلب، مما يساعدهم في التركيز على أنشطتهم الرئيسية وتحقيق الأهداف الأساسية والتوسع الجغرافي والعمل على نمو الإيرادات وتنويع الخدمات، بجانب توفير جزء من النفقات المتفق عليها في الميزانيات بفضل الإدارة الذكية لتطبيقات السحابة الخاصة بهم.

"من خلال التعاون مع شركة اورنچ ، تقدم هواوي مصر لتكنولوجيا والخدمات السحابية الرائدة في العالم إلى مصر التي ستمكن الشركات الاستمتاع بخيارات أكثر فاعلية للتحول الرقمي. وستكرس السحابة الموثوقة والمفتوحة لخلق المزيد من القيمة التجارية للعملاء ، مما يجعل اورنچ شريكًا جديرًا بالثقة مع انتقال الشركات إلى السحابة ". صرح تسويه بونج رئيس قطاع المشغلين بشركة هواوى مصر. .

وبهذه المناسبة صرح السيد مجدى جبرة نائب رئيس شركة اورنچ مصر لقطاع الأعمال "مع خدمة البنية التحتية “Cloud IaaS” التي تقدمها اورنچ ، سوف يستفيد عملائنا من البنية التحتية للحوسبة السحابية الأكثر ثباتًا وأماناً. كما نقوم بتوفير خدمات سحابية مبتكرة يمكن لعملائنا من خلالها الاستفادة من نقل أعباء العمل الخاصة بهم من خلال نماذج مرنة للدفع حسب الاستخدام".