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أمطار غزيرة وسيول فى محافظة الليث بالسعودية.. فيديو وصور

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:50 م
أمطار غزيرة وسيول فى محافظة الليث بالسعودية.. فيديو وصور الدفاع المدنى السعودى ينقذ المواطنين
كتب هيثم سلامة
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شهدت محافظة الليث التابعة لإمارة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية سقوط أمطارغزيرة وسيول فى منطاق متفرقة، بينما واصل الدفاع المدنى السعودى انتشال المواطنيين الذين احتجزوا فى سيارتهم. 

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ونشر الدفاع المدنى السعودى، صور لعمليات الإنقاذ عبر تويتر، وعلق قائلاً :"أن قد تلقى بلاغاً عن سيل منقول فى يلملم نتج عنه احتجاز عدة مركبات في الطريق تم إخراج 11 شخص من قبل فرق الإنقاذ ولا زالت العمليات جارية بمشاركة طيران الأمن"، كما أكد الدفاع المدنى السعودى، انتشال 9 أشخاص احتجزوا فى 6 مركبات داخل مياه السيول فى منطقة مدنى بالباجة. 

الدفاع المدنى السعودى

 

وتناقل العديد من رواد موقع التغريدات تويتر، العديد من الفيديوهات لسقوط الأمطار فى محافظة الليث، والتى توضح حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس، والتى تصدر هاشتاج "الليث" قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر.

 

 


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