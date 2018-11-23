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أكثر من 4 آلاف سائح يغادرون للمدن السياحية المصرية على متن 37 طائرة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:46 م
أكثر من 4 آلاف سائح يغادرون للمدن السياحية المصرية على متن 37 طائرة مطار القاهرة الدولى أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة انطلاق 37 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية في إطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.   
 
وسيرت مصر للطيران من مطار القاهرة 7 رحلات إلى مدينة الأقصر، و12 رحلة إلى مدينة أسوان، و5 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و 5رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى مدينة برج العرب.
 
 كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ،و3 رحلات إلى مدينة اسوان، ورحلتين إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى مدينة الغردقة.
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.  
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية. 
 
 
 

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