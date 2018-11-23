أكثر من 4 آلاف سائح يغادرون للمدن السياحية المصرية على متن 37 طائرة

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة انطلاق 37 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية في إطار خطة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسيرت مصر للطيران من مطار القاهرة 7 رحلات إلى مدينة الأقصر، و12 رحلة إلى مدينة أسوان، و5 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و 5رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى مدينة برج العرب.

كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ،و3 رحلات إلى مدينة اسوان، ورحلتين إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى مدينة الغردقة.