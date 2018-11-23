الرئيسية أخبار عاجلة أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017 الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:02 م نفط - أرشيفية (رويترز) إضافة تعليق هبطت أسعار خام برنت 4 دولارات لتصل لـ 58.57 دولار للبرميل، وتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. خام برنت يبلغ أعلى مستوى منذ 2014 قبل عقوبات أمريكية على إيران خام برنت يتماسك قرب 72 دولارا ومخاوف من تأثير تباطؤ النمو على سوق النفط أسعار خام خام برنت دولار اسعار البترول غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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