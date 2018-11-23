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أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:02 م
أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017 نفط - أرشيفية
(رويترز)
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هبطت أسعار خام برنت 4 دولارات لتصل لـ 58.57 دولار للبرميل، وتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017.

 

 


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