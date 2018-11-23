أحمد أبو هشيمة: ترميم 54 منزلًا بقرية الروضة ومنح رؤوس أغنام للأهالى

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حال وصوله قرية الروضة للمشاركة فى إحياء ذكرى شهداء المسجد، أنه لأول مرة يصل للقرية، فى حين أن مؤزرة شركة حديد المصريين لم تتوقف لصالح أهالى الروضة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء مِن ترميم 54 منزلا بكفاءة عالية ،وتوفير أثاث وورش تدريب ورؤوس أغنام للأهالى.

وأضاف "أبو هشيمة" أنه بعزيمة المصريين لن يتكرر حادث الروضة، لافتا إلى أن الدولة حاضرة بكل قوتها على أرض سيناء فى مشروعات عملاقة، موضحًا أن أساس محاربة الإرهاب هى التنمية، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فيها.