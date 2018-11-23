أبوشقة: إحالة السيد البدوى للتحقيق قرار جماعى ورئيس الوفد ليس مطلق التصرف

كتب أحمد سامح

أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه لم يحل الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد السابق، للتحقيق، لأن رئيس الحزب ليس مطلق التصرف وإنما تحكمه اللائحة والثوابت ومبادئ حزب الوفد، ولا يملك أى شخص أن يتخذ قراراً منفرداً وأوضح أن قرار إحالة البدوي للتحقيق هو قرار جماعي، متابعاً: "ليس بينى وبين أحد إلا كل الود والتقدير بما فيهم السيد البدوى".

وأضاف أبوشقة، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قرار إحالة السيد البدوى للنيابة ليست بالمفهوم الذى يحاول البعض تصديره للعامة، إنما جاءت الإحالة فى ملف معين يتضمن عقد مع شركة إعلامية وحدث إخلال بتنفيذ بنوده، وهذه الشركة الإعلامية كان لها تعاقدات مع قناة فضائية خاصة يمتلكها "البدوى" ولذلك كنا أمام تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن تواجد مخالفات بشأن تطبيق وتنفيذ هذا العقد، ترتب عليها توقف هذا العقد.