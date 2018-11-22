254 إزالة فـوريـة و 78 محضر إشغال فى حملة مكبرة بتلا فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أطلق خالد حامد العرفى، رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لعـودة الإنضباط بالطريق العام وإزالة كافة الإشغالات، التى تعوق الحركة وتنفيذا للقانون.

شارك فى الحملة مساعد مدير الأمـن ومأمور مركز شرطة تـلا ونائب رئيس المدينـة إسـلام مبارك وقيـادات الشرطة بمركز شرطة تـلا ووحدة المباحث و إدارة الإشغالات ووحدة المرافق ، وأسفرت الحملة عن 254 إزالة فـورية و تحرير 78 محضـرإشغال و 113 حالة من المضبوطـات، وأكد خالد حامد العرفى ، رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية أن الحملات مستمرة صباحا ومساءا ويوميا لعودة الإنضباط للشارع وتنفيذ القانون.