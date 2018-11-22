video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

254 إزالة فـوريـة و 78 محضر إشغال فى حملة مكبرة بتلا فى المنوفية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:19 م
254 إزالة فـوريـة و 78 محضر إشغال فى حملة مكبرة بتلا فى المنوفية جانب من حملة الإزالة
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أطلق خالد حامد العرفى،  رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لعـودة الإنضباط بالطريق العام وإزالة كافة الإشغالات،  التى تعوق الحركة وتنفيذا للقانون.

شارك  فى الحملة مساعد مدير الأمـن ومأمور مركز شرطة تـلا ونائب رئيس المدينـة إسـلام مبارك وقيـادات الشرطة بمركز شرطة تـلا ووحدة المباحث و إدارة الإشغالات ووحدة المرافق ، وأسفرت الحملة عن 254 إزالة فـورية و تحرير 78 محضـرإشغال و 113 حالة من المضبوطـات، وأكد خالد حامد العرفى ، رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية أن الحملات مستمرة صباحا ومساءا ويوميا لعودة الإنضباط للشارع وتنفيذ القانون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يبحث مطالب لمواطنين بمركز شباب مدينة تلا

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة